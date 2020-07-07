В Мариинско-Посадском районе дооборудуют причал для туристических теплоходов

6 июля Олег Николаев ознакомился с проектом строительства причала для туристических теплоходов в городе Мариинский Посад. Причальная стенка защитит набережную от размывания волной и прибоем, а также послужит для швартовки прибывающих судов. Врио Главы Чувашии лично побывал в одном из самых узнаваемых мест муниципалитета – на смотровой площадке Государева Гора, откуда открывается красивейший вид на Волгу.

«Это одно из самых любимых мест в нашем городе, обычно у нас очень много туристов. Но мы уверены, что после появления причальной стенки, туристов станет в разы больше», — отметила глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Надежда Гладкова во время экскурсии по набережной.

«В Мариинско-Посадском районе, как и в Козловском, имеется большой нереализованный туристический потенциал. Поэтому мы понимаем, что проектирование причальной стенки очень важно. Уверен, что туристы которые здесь хоть однажды побывают, захотят сюда вернуться», — выразил уверенность Олег Николаев.

Он также рассказал, что Мариинско-Посадское городское поселение участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отметив при этом, что «есть большая вероятность того, что заявка будет одобрена и муниципалитет получит дополнительные финансовые возможности, чтобы реализовать свои задачи, по изменению облика города».

Напомним, о планах возродить туристические маршруты по Волге руководитель региона рассказал еще 17 марта в Москве на встрече с представителями крупного бизнеса и ведущих медиа, организованной общественной организацией Ассоциация Менеджеров России. Тогда Олег Николаев сказал, что Чувашия – самобытный регион, с уникальной культурой, который в ближайшее время станет еще более привлекательным как для российских, так и для иностранных туристов.

Источник: чувашинформ.рф.