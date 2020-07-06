Шумерлинский район попал в шестерку районов, где выполнены плановые показатели по заготовке сена

В сельхозорганизациях и крупных К(Ф)Х на 3 июля скошено 69,6 тыс. га многолетних трав, или 70,5% к укосной площади (в 2019 г. – 66,1 тыс. га, или 64,5%). В Батыревском и Яльчикском районах скошено 2062 га однолетних трав (в 2019 г. – 330 га).

Заготовлено 67,9 тыс. тонн сена, или 71,4% от плана (в 2019 году – 49,2 тыс. тонн, или 49,2%). Плановые показатели по заготовке сена выполнены в 6 муниципальных районах (Ибресинском, Козловском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском, Шумерлинском и Яльчикском).

Сенажа заготовлено 151,8 тыс. тонн, или 56,0% от плана (в 2019 году – 101,0 тыс. тонн, или 41,7%).

Заготовка силоса ведется в 5 районах республики, заготовлено 9,0 тыс. тонн (в 2019 году – 5,7 тыс. тонн).

В Моргаушском и Урмарском районах заготовлено 58 тонн витаминно-травяной муки.

По республике на 1 условную голову крупного рогатого скота (без свиней и птицы) заготовлено 11,4 ц к. ед. (в 2019 г. – 9,4 ц к. ед.).

Источник: shumer.cap.ru.