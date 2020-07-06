Олег Николаев раскритиковал слабую работу ведомств по профподготовке кадров

Нехватку кадров в области ветеринарии для работы в сельской местности обозначил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской республики – главный государственный ветеринарный инспектор республики Константин Викторов, презентуя Стратегию развития ведомства на ближайшие четыре года 6 июля на еженедельном совещании у врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Комментируя слабую работу ведомства по профессиональной подготовке молодых специалистов для работы в сельской местности, руководитель региона поинтересовался были ли поданы заявки на «целевое» обучение, к примеру, ветеринаров. Затем он напомнил, что в настоящее время уже идет набор студентов в ВУЗы республики, в том числе, в Чувашский государственный аграрный университет, который готовит специалистов данного направления. Олег Николаев привел пример регионов-соседей, которые уже подали заявки на «целевое» обучение необходимых им специалистов в данное учебное заведение. Однако, как выяснилось, Госветслужба Чувашии аналогичной работы до сих пор не провела.

Врио Главы Чувашии поручил курирующим ведомствам внимательно отнестись к профподготовке и «целевому» обучению специалистов для своих отраслей.

«Отработайте вместе с Минсельхозом, Минобразования и аграрным университетом, и другими учебными заведениями, которые осуществляют соответствующую деятельность. Их несколько на территории Чувашской республики», – поручил он задействовать точки пересечения с другими ведомствами для оперативного исправления ситуации уже в этом сезоне приемной кампании.

Источник: чувашинформ.рф.