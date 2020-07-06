Олег Николаев остался недоволен работой по решению проблем недостроенных домов

В настоящее время в Чувашии насчитывается 12 недостроенных домов, признанных проблемными. Вопрос их достройки обсуждался на совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с руководителями организаций, подведомственных Минстрою Чувашии, 6 июля.

Руководитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике Владимир Константинов рассказал, как организована работа с дольщиками и конкурсными управляющими, и заметил, что есть вопросы, решить которые в настоящее время не удается.

«С такими подходами мы эти объекты можем вообще не достроить, – раскритиковал работу учреждения Олег Николаев. – Занимать выжидательную позицию нельзя. Вы должны быть как коммерсанты, которые если не смогли войти в дверь, полезут в окно, не смогли в окно, достанут на улице – но все равно найдут способ добиться нужного решения. Вы именно так должны действовать, а пока просто являетесь передаточным звеном. Так дело не пойдет».

Руководитель региона поручил на следующей неделе провести отдельное совещание, где ему должны представить план конкретных действий по каждому проблемному объекту жилищного строительства в республике.

Источник: чувашинформ.рф.