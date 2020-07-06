Муниципалитеты определились, на что потратят 100 тысяч рублей в честь столетия республики

На прошлой неделе во всех муниципалитетах республики завершилось голосование по использованию 100 тысяч рублей, выделенных по решению врио Главы Чувашии Олега Николаева каждому населенному пункту в честь 100-летнего юбилея Чувашской автономии. Сегодня, 6 июля, на еженедельной планерке в Доме Правительства министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов сообщил о предварительных итогах голосования.

Он рассказал, что всего отобрано 1873 проекта, из них 1712 проектов – на территории сельских поселений, 161 проект – в городских поселениях, малых городах и городских округах.

Из множества возможных направлений использования средств чаще остальных жители республики выбирали создание детских (игровых, спортивных) площадок. Далее по популярности идут благоустройство населенных пунктов, установка стел, организация освещения, обустройство дворовых территорий и другие.

Теперь муниципалитеты должны до 11 июля представить свои проекты в Минсельхоз Чувашии на рассмотрение, который планирует подготовить проект соответствующего постановления о распределении средств уже до 15 июля.

Источник: чувашинформ.рф.