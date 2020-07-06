В Шумерле выдан государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения участнику ликвидации радиационных аварий и катастроф

Существенной социальной поддержкой гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, являются жилищные льготы для чернобыльцев. Данный вид льгот реализуется выдачей жилищного сертификата чернобыльца, посредством которого определенная категория граждан может изменить свои жилищные условия за счет государства.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения был выдан 6 июля шумерлинцу — участнику ликвидации радиационных аварий и катастроф. На получение пришли всей семьей – супруга и трое сыновей.

Источник: gshum.cap.ru.