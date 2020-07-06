В Чувашии на «коронавирусные» выплаты на детей будет направлено 5 млрд. рублей

На еженедельном совещании в Доме Правительства 6 июля подвели промежуточные итоги дополнительных выплат семьям с детьми в период пандемии коронавируса. По словам Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской республике Розы Кондратьевой, семьи с детьми в Чувашии получат дополнительную материальную поддержку на сумму 5 млрд. рублей.

Рассказывая о динамике предоставления мер господдержки, она особо отметила, что 97 % заявлений на «коронавирусные» выплаты поступило через электронные сервисы, оставшиеся поданы лично или через МФЦ.

«Достаточно было оформить простое заявление, по которому органы Пенсионного фонда по системе межведомственного взаимодействия идентифицировали заявителя, детей. Прежде всего мы получали ответы на запросы с миграционной службы, у ЗАГСа и органов опеки», — рассказала Роза Кондратьева.

Напомним, что дополнительные «коронавирусные» выплаты в Чувашии получают семьи, в которых воспитываются дети от рождения до 16 лет. Среди них: ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет, которая выплачивалась в течение трех месяцев – с апреля по июнь 2020 года; единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, то есть рожденных в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года и выплаты детям от трех до семи лет из малоимущих семей. Первые две выплаты производит Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашии, третью – органы социальной защиты республики.

На совещании было сказано, что с 11 мая круг получателей ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет был расширен. Независимо от права на материнский капитал выплату получат все родители, у которых первый ребенок рожден или усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Роза Кондратьева также отметила, что те семьи, кто еще не успел обратиться за указанными выплатами, могут это сделать до 1 октября 2020 г. при условии, что право на выплаты возникло до 1 июля 2020 года.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев оценил проведенную работу как хорошо организованную и рекомендовал продолжить ее в аналогичном темпе. «Нам нужно эту работу продолжить, потому что право граждан сохраняется до 1 октября. И те, кто не успели, смогут воспользоваться этим правом, и наша задача довести эту информацию до людей», — сказал руководитель региона.

Дополняя выступление коллеги из пенсионного фонда, министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова прокомментировала имеющиеся задержки в сроках рассмотрения заявлений граждан на выплаты на детей от трех до семи лет: «На сегодняшний день вся информация запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия. На основании собранной информации органы соцзащиты принимают решения. Отмечу, что есть моменты, когда эта информация поступает не всегда своевременно, не всегда в полном объеме – есть технические моменты, которые мы отрабатываем, чтобы максимально скоро их разрешить», — сказала она и привела стандартный срок рассмотрения в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях, когда информация неполная, в рамках законодательства ведомство вынуждено продлевает процесс еще на 10 рабочих дней, из-за чего у людей возникают вопросы.

Олег Николаев акцентировал, что решение озвученных вопросов должно быть нечувствительным для жителей республики. «Я понимаю, есть проблемы. Но проблемы надо решать. Если возникают какие-то вопросы, надо дополнительно взаимодействовать с коллегами, с тем, чтобы максимально сокращать сроки выплат», — резюмировал он.

Источник: чувашинформ.рф.