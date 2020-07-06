В РФ запустили новый способ переводов со счетов в разных банках

Банки начали внедрение сервиса pull-переводов в Системе быстрых платежей. Он представляет собой простой способ владельцу счетов в разных банках сосредоточить деньги в одном банке, например, для оплаты кредита, крупной покупки, открытия депозита.

До сих пор через СБП можно было осуществлять переводы между счетами только по инициативе отправителя — банка, откуда переводятся деньги. Теперь это можно будет сделать по инициативе получателя — через приложение того банка, на счет в котором зачисляются средства.

«Это удобнее, чем открывать приложения разных банков и делать переводы: достаточно открыть окно Системы быстрых платежей (СБП) в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках», - отмечают в Банке России.

Первыми реализовали сервис пополнения счета со счетов пользователя в других банках Тинкофф Банк, банк «Русский стандарт» и СКБ-Банк.

«Для перевода денег не нужно будет каждый раз открывать приложения разных банков: достаточно один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в Тинькофф в приложении банка, со счета которого делается перевод, — сообщает Тинькофф. — После этого все последующие переводы из этого банка можно будет инициировать из мобильного приложения Тинькофф, направив запрос на нужную сумму через меню счета». Схожим образом в банке работает сервис отправки переводов из Тинькофф: клиенты банка смогут или подтверждать каждое списание денег со счета, направленное из приложения другого банка, или однократно предоставить разрешение на списание со счета в Тинькофф на свои счета в других банках.

В мобильном банке «Русского стандарта» нужно открыть новый пункт меню «Запрос платежа», выбрать счет для зачисления, указать название банка-участника СБП, откуда поступят средства, ввести сумму. После подтверждения операции в обоих банках-участниках произойдет списание средств.

Сейчас сервис me2me pull доступен ограниченному кругу клиентов Тинькофф, осенью доступ к нему появится у всех клиентов банка. Клиентам «Русского стандарта» новый сервис будет доступен в ближайшее время, сообщает банк.

В перспективе сервис будет расширен на переводы между счетами разных физических лиц, сообщает Банк России.

Источник: rg.ru.