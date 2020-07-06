Более 650 млн рублей в Чувашии пойдут на местные сельские инициативы

В июне Минсельхоз Чувашии провел дополнительный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на сумму сэкономленных средств по итогам проведенных аукционов. На конкурс от администраций муниципальных районов поступили 157 заявок, из которых было отобрано еще 111 проектов. В результате, с учетом основного конкурса в этом году в республике будет реализовано 848 проектов развития общественной инфраструктуры. На местные сельские инициативы в 2020 году будет направлено более 650 млн рублей.

Как отметил в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства 6 июля заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, почти каждый второй представленный проект касается ремонта автомобильных дорог (41% от общего количества проектов), на втором месте – объекты коммунального хозяйства (15,1% от общего количества проектов).

Всего в 2020 году будет отремонтировано 302 автомобильные дороги, 111 объектов коммунального хозяйства, 109 мест массового отдыха, 83 места захоронения, 55 детских и игровых площадок, 41 объект социально-культурной сферы, обустроен 21 водный объект для обеспечения пожарной безопасности, очищено 12 водоемов, отремонтировано 3 объекта пожарной безопасности.

Источник: чувашинформ.рф.