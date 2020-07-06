Библиотеки Шумерли частично возобновили обслуживание

В соответствии с Указом врио Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 173 библиотеки города Шумерля постепенно возобновляют свою работу в режиме абонементного обслуживания с 7 июля 2020 года.
В целях обеспечения безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции до визита в библиотеку необходимо предварительно записаться по телефону или электронной почте. Заказать книги также нужно заранее: через электронную почту или по телефону. При посещении библиотеки необходимо соблюдать социальное дистанцирование (2 м). Одновременно обслуживается не более одного посетителя. Вход в библиотеку в масках и перчатках. Просим при себе иметь ручку. При любом недомогании воздержаться от посещения библиотеки до улучшения состояния.
|Наименование
|Адрес
|Телефон
|Эл. почта
|Городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги
|ул. Ленина, д.8
|2-33-02
|ajgibibl2@mai.ru
|Городская детская библиотека-филиал №1 им. С.Я. Маршака
|пр. Ленина, д.17
|2-02-14
|marshakbibl@mai.ru
|Городская библиотека-филиал №3 им. М.Сеспеля
|ул.Котовского д.58
|6-14-28
|sespelbibl@mai.ru
|Городская библиотека-филиал №4 им. В.В. Маяковского
|ул. Халтурина, д.60
|2-10-78
|mayakbibl@mai.ru
По мере улучшения эпидемиологической обстановки в городе ограниченный режим будет отменен.
Источник: gshum.cap.ru.
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