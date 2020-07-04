Кандидаты на пост Главы Чувашии приехали на встречу с шумерлинскими депутатами

13 сентября этого года жителям Чувашии предстоит участие в еще одном масштабном политическом событии – в выборах Главы республики. В целях проведения предстоящей избирательной кампании на условиях честной конкуренции по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева для прохождения кандидатами муниципального фильтра была внедрена такая форма, как общие встречи кандидатов с депутатами муниципалитетов.

Организацию таких встреч на специально выделенных коммуникационных площадках взял на себя Совет муниципальных образований Чувашской Республики. 3 июля встречи состоялись в Алатыре и Порецком, а жарким субботним днём с шестью кандидатами из восьми, подавшими заявления в республиканский Центризбирком, в зале Центра детского творчества встретились депутаты Собраний депутатов города Шумерли и Шумерлинского района, сельских поселений района.

На выступление каждому кандидату отводилось не более 7 минут. За это время Александр Андреев (выдвинут КПРФ), Андрей Ильдеменов (самовыдвиженец), Сергей Матвеев (выдвинут партией «Патриоты России»), Константин Степанов (выдвинут ЛДПР), Николай Степанов (выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость) и Юрий Шакеев (самовыдвиженец) рассказывали о своих корнях, трудовом пути и общественной деятельности, отмечали основные проблемы современной Чувашии и свое видение по их решению. Примечательно, что все они, обращаясь к аудитории, основной упор сделали на необходимости усиления роли органов местного самоуправления в лице депутатов, расширения их полномочий, повышения ответственности чиновников исполнительной власти перед населением как на отдельных территориях, так и в регионе в целом.

Формат встречи не предполагал одобрения или критики представленных кандидатами программ, по итогам выступлений депутаты имели возможность задать по одному уточняющему вопросу каждому из них. Так, депутат городского Собрания Владимир Кровяков поинтересовался у Сергея Матвеева, что бы он лично сделал для поднятия престижа муниципальной службы, став Главой? Кандидат ответил, что, во-первых, необходимо поднять зарплату работникам-исполнителям, а во-вторых, предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату труда депутатов и на поощрение за качество работы.