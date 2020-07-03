Счастье там, где любовь и взаимопонимание

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, праздник, который тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии, супружеской четы, жившей в Муроме Владимирской области в 12-13 веках. Их семья, где всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной преданности.

В преддверии праздника хочется рассказать о супружеской паре, которая являет собой пример истинных семейных отношений. Это супруги Левановы — Михаил Михайлович и Лидия Николаевна. В этом году пара отметит 46-летие супружеской жизни.

А начинались отношения будущих супругов очень романтично. По воле судьбы их родители получили квартиры в одном новом доме. Переехав в новую квартиру, Лида, тогда учившаяся на дошкольном отделении Канашского педагогического училища, каждый день наблюдала заезды новых соседей. И вот однажды во двор въехала машина с очередными счастливчиками – обладателями новых квартир. Лида выглянула в окно посмотреть, кто приехал, и увидела выходящего из машины паренька. Она взглянула на него и что-то тронуло ее сердце. Паренек тоже посмотрел на девушку, их взгляды встретились, и как скажет позже Миша, он понял, что девушка в окне — его судьба. Завязавшиеся невероятно трогательные отношения Лиды и Миши перешли на новый этап – они зарегистрировали свой союз, в котором одна половинка идеально дополняет другую. В этом союзе любви и взаимопонимания родилась дочь Аня, которая воспитывалась родителями, привившими ей уважение к семейным ценностям.

Не только прекрасными родителями и идеальными супругами зарекомендовали себя Левановы. В их трудовой биографии тоже все складывалось удачно. После окончания педагогического училища Лидия Николаевна более 20 лет проработала в детском саду «Березка» воспитателем, где пользовалась большой любовью и уважением как у воспитанников, так и у их родителей и коллег по работе. Михаил Михайлович более 20 лет крутил баранку машины скорой медицинской помощи, а затем работал водителем в Шумерлинском районном суде. Дочь Анна пошла по стопам мамы, закончив пединститут по специальности «дошкольное воспитание». В ее семье подрастают две дочки, которых бабушка и дедушка очень любят.

В настоящее время Михаил Михайлович и Лидия Николаевна находятся на заслуженном отдыхе. Но и на пенсии они остаются активными людьми: летом путешествуют с палатками, выезжают на рыбалку, охоту, занимаются дачей, зимой ходят на лыжах, в течение года занимаются скандинавской ходьбой. Лидия Николаевна посещает группу «Здоровье» и театральную студию, организованные при отделении дневного пребывания Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Является активной участницей многих мероприятий, проводимых отделением.

У семьи Левановых очень много друзей, их дом всегда открыт для гостей. На вопрос, в чем секрет их семейного счастья, супруги Левановы в один голос отвечают: «Любовь и взаимопонимание».

С. Глуханькова, культорганизатор ШКЦСОН.