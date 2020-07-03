Работникам старше 65 вновь оформлены электронные больничные

Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Чувашской Республики, соблюдающим режим самоизоляции, не перешедшим на удаленный режим работы и не находящимся в отпуске, по предложению главного государственного санитарного врача Чувашской Республики будут оформлены новые электронные листки нетрудоспособности. Сначала на 14 календарных дней на период с 15 по 28 июня, затем с 29 июня по 12 июля. Ранее подобные листки нетрудоспособности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня.

Больничные будут оплачиваться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ). Деньги поступят работнику после направления работодателем в ФСС РФ реестра сведений на работников, при этом гражданам не понадобится самостоятельно собирать какие-либо дополнительные документы — все необходимые данные для начисления выплат передают работодатели в электронном виде.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за предыдущие два года. Максимальный размер пособия за один месяц в 2020 году может составить 69961,65 руб. Минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности в месяц не может быть ниже МРОТ, то есть 12130 рублей. Соответственно, пособие зависит от заработка работника, полученного в расчетном периоде, и количества дней, в течение которых действовали ограничения в конкретном регионе. Обращаем внимание работников и работодателей на необходимость строгого соблюдения режима изоляции работниками старше 65 лет.

Телефон «горячей линии» регионального отделения фонда — 8(8352)30-39-09.

РО ФСС РФ.