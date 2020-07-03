Пункт проведения ЕГЭ в городе Шумерля готов к приему учащихся

3 июля пройдет первый единый государственный экзамен по трем предметам: географии, литературе и информатике. Основная задача – создать все условия для безопасного проведения экзамена, с соблюдением всех требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В Шумерле накануне экзамена в пункте проведения ЕГЭ, которые располагается в школе №1, была проведена санитарная обработка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. Все аудитории подготовлены с учетом соблюдения социальной дистанции. Продумана логистика входа детей в ППЭ с соблюдением всех необходимых требований в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации. Для удобства детей будет организовано два входа. В течение всего экзамена будет обеспечено медицинское сопровождение.

Все участники ЕГЭ обязательно должны будут пройти термометрию, работники должны быть в индивидуальных средствах защиты.

Источник: gshum.cap.ru.