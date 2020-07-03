Получение госуслуг в электронной форме экономит время

Раньше, чтобы получить государственную услугу, нужно было прийти в учреждение с бумажными документами, отстоять очередь, пообщаться с сотрудником. Теперь государство перевело такие услуги в электронную форму, чтобы граждане могли получить их быстро и просто.

Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них вы получаете полностью из дома, другие — в назначенное время без очереди. Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, введите данные автомобиля, и система покажет ваши штрафы. Оплатить их можно тут же, на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в казначейство, а вы получаете официальную квитанцию. Через несколько дней штраф снимают.

То же самое с налоговой и судебной задолженностями: вы нажимаете кнопку на портале и система показывает результат. В ведомство идти не нужно. По другим услугам вы подаете заявку через интернет, а результат получаете лично. Ждать в очереди не придется: сотрудник ведомства примет вас в назначенное время. Время можно выбрать и даже поменять по необходимости.

Если вы получаете госуслуги с помощью портала, вам не нужно проверять, все ли нормально: вы автоматически получите сообщение, как только по вашему обращению будут изменения. Например, портал госуслуг сообщит вам, когда ваше заявление на загранпаспорт пройдет проверку, когда начнется изготовление паспорта и когда он будет готов.

Если что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, вы тоже узнаете об этом: получите уведомление по электронной почте или в мобильном приложении. Если ошибка в заявлении, то исправить ее можно прямо на портале госуслуг. Если не хватает документов — отсканируйте и загрузите их здесь же. И так со всеми услугами: каждый раз, когда статус заявления меняется, вы получаете об этом уведомление, а если что-то не так — можете исправить ошибку.

На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств. Если вашей услуги нет среди популярных, поможет поиск или фильтр. В поиске достаточно просто ввести название услуги, а фильтр помогает отобрать госуслуги по категориям и ведомствам. Поиск по ведомствам удобен, если вы точно знаете, какой государственный орган оказывает услугу. Тогда вы легко сориентируйтесь в списке министерств и ведомств и найдете нужное. Поиск по категориям полезен, если вы не знаете, куда точно обращаться за государственной услугой.

Прежде чем обращаться в государственные структуры лично, посмотрите, нет ли нужной услуги на портале. Возможно, услуга уже переведена в электронный формат, и вы сможете получить ее не выходя из дома.

У портала госуслуг есть мобильное приложение. Через него можно зарегистрироваться на портале, следить за задолженностями, оплачивать штрафы ГИБДД, обращаться в службу поддержки и контролировать статус заявлений по услугам. В приложении можно настроить уведомления. С ними вы сразу узнаете о новом штрафе ГИБДД или новых задолженностях, когда они попадут в базу данных.

И не забывайте, что на портале действует 30-процентная скидка на государственные пошлины.

МО МВД России Шумерлинский».