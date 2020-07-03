Поддержим народным голосованием бабу Ягу Шумерлинскую!

На сайте фестиваля «Русское поле» стартовало «народное голосование» в двух номинациях — творческие коллективы и туристические маршруты — на призы зрительских симпатий.25-26 июля 2020 года на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве девятый раз пройдет Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. Фестиваль проходит под патронажем Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства города Москвы.В этом году Чувашию в нминации «Туристические маршруты» представляет Баба яга ШумерлинскаяДля справки: Баба Яга Шумерлинская – затейница и веселушка — очаровательнейшее создание. Правда, не очень хозяйственная и слегка ветрена… но, с ней никогда не будет скучно !)). https://vk.com/public195945762

В своей резиденции — историко-краеведческом музее г. Шумерли она проводит мастер-классы, экскурсии и мероприятия. Любит когда ее приглашают в гости, а еще больше любит появляться на мероприятиях без приглашения.

Баба-Яга с древних времен являлась символом женской мудрости и мощнейшим оберегом для дома. Она защищает от недобрых людей и плохих новостей. Своей метлой выметает весь негатив из квартиры. Проголосовать можно здесь - http://polerusskoe.ru/golosovanie.