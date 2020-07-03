На финишной прямой

Такого прежде не было, да и не могло быть – 24 июня, можно сказать, в самый разгар празднования векового юбилея республики, вместо того, чтобы по традиции кромсать алые ленты, все руководство Чувашии обсуждало на заседании Высшего экономического совета (ВЭС) стратегию развития региона на ближайшую пятилетку. Более того, в этом знаковом мероприятии, кроме временно исполняющего обязанности Главы Чувашии Олега Николаева, приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед, под руководством которого был разработан проект программы, а также руководители ряда крупнейших предприятий и организаций республики.

О значимости мероприятия, прошедшего в Театре оперы и балета, говорит и тот факт, что в его работе в режиме ВКС приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, генеральный директор — председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева и многие другие руководители ведомств, как республиканских, так и федеральных, а также почетные гости.

В связи с тем, что Николай Федоров по служебным делам должен был срочно выехать в Москву, Анатолий Аксаков, председательствующий на заседании Совета, первым предоставил слово ему. Николай Васильевич, как всегда, вспомнил годы своего президентства в Чувашии и в меру покритиковал городские власти Чебоксар. Касаясь непосредственно программы, Николай Васильевич выразил пожелание увидеть в ней еще более амбициозные цели и завершил свое выступление словами: «Дорогой Олег Алексеевич, мы к вашим услугам». Конечно же, под словом «мы» Николай Федоров имел в виду представителей Чувашии в обоих федеральных органах законодательной власти, естественно, прежде всего, себя.

Олег Николаев, выступивший следом, подчеркнул, что осознает масштаб своей ответственности: «Мы все заинтересованы, чтобы реально исправить ситуацию и получить результат… Чтобы достичь его, очень важно взаимодействовать со всеми институтами гражданского общества, прежде всего, со всеми депутатами». Говоря о программе, он отметил, что главной задачей является выработка конкретного плана действий. «У нас есть индивидуальный план социально-экономического развития республики, – напомнил он. – Сейчас начнется его финансирование. Программа, которую мы сегодня обсуждаем, представляет модернизированную версию и в течение месяца будет дорабатываться. Я бы предложил руководителям муниципалитетов обсудить ее с населением. Это очень важно, потому что 24 июля планируем утвердить документ. Он должен стать программой конкретных действий, направленной на синергию всех программ и планов социально-экономического развития республики… Может быть, нам интегрировать программу в Стратегию развития республики до 2035 года, а может, это даже законодательно надо закрепить… Только объединив все наши силы, только вместе мы сможем справиться с задачами, которые сегодня стоят перед нами».

Неслучайно Олег Николаев сделал акцент на синхронизации всех программ. Дело в том, что сегодня Чувашия обеспечена, как заявил Игорь Меламед, «всем необходимым набором документов стратегического планирования и программного развития». Например, утверждена Стратегия развития до 2035 года. Кроме того, действуют 23 государственные программы, касающиеся непосредственно развития Чувашской Республики. Но и это еще не все. Республика участвует в 52 федеральных и 11 национальных проектах. Разработана и утверждена совместно с Минпромторгом России, на который возложена функция куратора Чувашии, индивидуальная программа социально-экономического развития республики. «Поэтому нужен был документ не для системы документов, а для себя, чтобы понять причины неправильного развития и принять конкретные действия для перелома негативных тенденций, – пояснил Игорь Меламед. – Такой документ – Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики – разработан и представляется сегодня Высшему экономическому совету».

Логическим продолжением темы стали выступления представителей федеральных ведомств и организаций: Алексея Беспрозванных, Александра Бравермана, Ирины Макиевой, а также руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойловой, которая и прежде принимала самое активное участие в обсуждении проекта программы. Лейтмотивом их выступлений стало поздравление с юбилеем Чувашской Республики и готовность оказать всемерное содействие в реализации программы. Каждое слово, сказанное этими статусными участниками ВЭС, было весомым и значимым, но все же особый интерес вызывала речь Алексея Беспрозванных. И эти ожидания оправдались на все сто процентов. Как бальзам на душу прозвучали слова: «Во всех регионах финансирование Фондов развития промышленности осуществляется в такой пропорции: 70 процентов за счет федеральных средств, а 30 процентов за счет региональных. Мы же для Чувашии ее долю снизили до 10 процентов, то есть 90 процентов будут покрыты за счет федеральных денег».

Вот как прокомментировал это решение правительства Анатолий Аксаков после завершения заседания ВЭС: «Действительно, такая практика существует. Но этой льготой пользуются лишь считанные регионы. И наша республика в их числе. Это, прежде всего, говорит о том, что руководство страны поддерживает Олега Николаева и доверяет ему. Кроме того, помощь, которую правительство готово оказать Чувашии и которая, кстати, уже оказывается, свидетельствует, что программы социально-эконмического развития Чувашии, которые уже приняты или еще обсуждаются, хорошо проработаны и все статьи, пункты четко прописаны, а значит, ни один рубль не будет потрачен зря».

Даже Игорь Меламед, обычно внешне сдержанный, после выступлений федеральных гостей не смог скрыть эмоций, назвав их предложения по оказанию помощи Чувашии «приятным сюрпризом».

А во время заседания Анатолий Аксаков счел не лишним еще раз напомнить участникам ВЭС и приглашенным один из непреложных законов экономики: «Нет инвестиций – нет роста. Нет роста – нет дохода. Нет дохода – нет роста зарплаты и улучшения жизни».

Все, конечно, ждали доклада самого Игоря Меламеда. Но, прежде чем приступить непосредственно к анализу состояния экономики Чувашии, Игорь Ильич рассказал, как шло обсуждение проекта программы. Он, в частности, признался: «Первоначально некоторые с прохладцей отнеслись к проекту. 24 апреля был представлен первый вариант. Это разбудило творческую энергию органов государственной и муниципальной власти и народа республики. Я не припомню, чтобы за 30 лет моей практики было такое обсуждение. К нам поступило более 500 предложений. Прошло свыше 30 обсуждений в режиме ВКС. Мы постарались учесть все предложения. Таким образом, вам сегодня представлена программа, увязанная с другими документами».

Игорь Меламед и на предыдущих заседаниях ВЭС не раз говорил о причинах, почему Чувашская Республика оказалась в десятке отстающих регионов России. Но в связи с тем, что каждое заседание в режиме ВКС было посвящено проблемам той или иной отрасли, всеохватывающего анализа динамики развития экономики в целом на них не было. А теперь, когда обсуждение программы вышло на финишную прямую, такой аналитический доклад прозвучал. Но об этом в следующем номере.

(Продолжение следует).

Алексей Кряжинов.