Кандидаты договорились о честной и открытой конкуренции на выборах

30 июня в Общественной палате Чувашии состоялась встреча кандидатов на должность Главы региона. Претенденты, выдвинувшиеся на выборы, обсудили принципы борьбы. Инициатором встречи стала Общественная палата Чувашии.

Открывая беседу, представитель Общественной палаты республики Сергей Смастюк заметил: в этом году на выборах уровень конкуренции невиданный. Он предложил договориться «на берегу» о правилах игры, чтобы предвыборная борьба шла корректно, чтобы кампания стала образцом того, как надо проводить выборы. «Важно понимать: всем кандидатам после выборов жить в одном регионе независимо от того, кто победит».

Взявший после него слово председатель Центризбиркома республики Александр Цветков выразил уверенность в том, что формы соперничества кандидатов будут только цивилизованными. ЦИК со своей стороны намерен продемонстрировать максимальную открытость процесса и равные условия для всех претендентов.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев заявил, что Совет МО не так давно сформулировал предложение: в каждом городе и районе организовать площадки, на которых кандидаты на должность Главы республики смогут встретиться с муниципальными депутатами. Цель проста: чтобы претенденты могли представить свои программы, депутаты — задать им вопросы. Эти же площадки можно использовать для сбора подписей муниципального фильтра. Станислав Николаев тут же раздал всем заявившимся на выборы график встреч. Первые из них пройдут уже 3 июля в Алатыре и Порецком.

После этого слово предоставили кандидатам в том порядке, в котором они сдавали документы в ЦИК. Первым выступил действующий руководитель республики Олег Николаев. Он отметил: все, кто пошел на выборы главы Чувашии, взяли на себя серьезную ответственность. И должны показать в первую очередь высочайший уровень политической культуры. Участники выборов могут договориться и продемонстрировать именно такой подход: говорить открыто, но конструктивно и ответственно, а сказанные слова не должны оставаться предвыборными обещаниями, надо претворять их в жизнь, уверен Николаев.

«Предлагаю вести дискуссии предметно, сосредоточиться на путях и методах решения проблем. Даю слово выдерживать стандарты корректности. Призываю кандидатов уважать друг друга: этим мы покажем, что уважаем общество, которое будет голосовать на этих выборах», — завершил свое выступление он.

Самовыдвиженец Юрий Шакеев все свое выступление посвятил проблемам республики. Он говорил о строительстве, электротехническом кластере, медицине, оттоке населения в другие регионы и так увлекся, что перебрал отведенное регламентом время для выступления. При этом Шакеев оказался единственным, кто ни словом не упомянул инициативу вести кампанию честно и открыто.

Выдвинутый от «Патриотов России» Сергей Матвеев поблагодарил организаторов встречи за инициативу. Он отметил, что равные условия, которые были созданы при выдвижении кандидатов, ему импонируют. «Равноправие — основа демократии. Готов провести избирательную кампанию в честной и чистой борьбе, рассчитываю на взаимность. Считаю, что каждый голос должен быть услышан», — добавил кандидат.

Николай Степанов, который идет на выборы от «Партии пенсионеров», не смог участвовать во встрече из-за командировки. Но его представитель заверил, что кандидат будет вести кампанию честно, открыто, уважительно, не допуская голословных обвинений в адрес конкурентов и популистских обещаний избирателям.

Самовыдвиженец Николай Коклейкин эмоционально рассказал о том, что важнейшими для себя считает интересы чувашского народа. Кандидат немало сетовал на высокий, по его мнению, муниципальный фильтр, но не забыл упомянуть и о том, что выборы должны пройти честно и открыто.

«Участие в справедливых и честных выборах дает дополнительную мотивацию. С большим воодушевлением воспринял порядок их проведения, который здесь предложили», — заявил самовыдвиженец Андрей Ильдеменов. Он также рассказал о своей биографии, об опыте, который приобрел, работая в разных регионах и различных организациях.

Идущий на выборы главы Чувашии от КПРФ Александр Андреев поддержал инициативу: «Шаги, которые предлагает руководство республики, появление новых площадок для дискуссий приветствую и полностью одобряю. Мы сможем выслушать друг друга, донести до избирателей свои программы, в диалоге найти решение тех проблем, которые их волнуют. Будет интересно и познавательно. Благодарен ЦИК за открытость и доброжелательность в процессе регистрации, СМИ — за равное и беспристрастное освещение этого процесса. Это увидел каждый: однобокой подачи информации не было. Ситуация правильная. После политического кризиса, который был в республике в последние годы, есть положительные подвижки и со стороны руководства региона, и со стороны ЦИК. Поддерживаю слова Олега Николаева о том, что выборы должны быть честными и корректными. Нужно проявить уважение друг к другу, чтобы после выборов мы все могли посмотреть друг другу в глаза и пожать руки».

После окончания встречи кандидаты продолжили общаться на выходе из зала заседаний и даже на улице.

А. Петров.