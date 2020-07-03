Глас одобрения

В восемь часов вечера 1 июля в Чувашии закрылись все 1162 избирательных участка, под пристальным взором

общественных наблюдателей участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Общероссийское голосование

по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое первоначально было назначено на 22 апреля, завершилось.

С вполне предсказуемым итогом.

Согласно обнародованным утром 2 июля данным ЦИК Чувашии о предварительных итогах голосования, участие в нем приняли 588237 жителей из 917564 внесенных в списки избирателей, то есть 64,11 %. Более 426 тысяч жителей республики, принявших участие в голосовании, высказались за внесение предложенного пакета изменений в Основной закон нашей страны. Это 72,57 %. Не поддержали поправки более 154 тысяч голосовавших (26,25 %).

Наиболее высокая явка зафиксирована в Яльчикском районе — 97,92 % от численности избирателей. Явку больше 90 % обеспечили в Батыревском, Красноармейском, Алатырском, Комсомольском, Красночетайском, Шемуршинском, Ибресинском и Канашском районах. В остальных районах и райцентрах преимущественно 85-88 %. Наибольшее число сторонников предложенных поправок – 92,07 % — в Алатырском районе.

Не изменилась «выборная» тенденция в городах республики, там традиционно более низкая активность избирателей, чем в сельской местности. Участие в голосовании в Алатыре приняли 57,06 % внесенных в списки избирателей, в Канаше – 60,52 %, в Новочебоксарске – 48,58 %, в Чебоксарах – 45-49 % в зависимости от районов города. Наибольшее число участников голосования, не одобривших пакет поправок к Конституции, — в столице и ее спутнике: от 33,9 % в Новочебоксарске до 35,55 % в Московском районе Чебоксар.

Шумерля и Шумерлинский район, в принципе, показали средний результат. Из 24035 горожан, внесенных в списки избирателей, участие в голосовании приняли 14545 человек – 60,52 %. Из них за внесение изменений в Конституцию проголосовали 10574 человека (72,7 %), против – 3793 человека (26,08 %). Среди сельчан активность была выше, свои «галочки» на листе для голосования поставили 6528 человек из 7715 внесенных в список избирателей, то есть 84,61 %. И среди них было больше единодушия в ответе на единственный вопрос, вариант «да» выбрали 5232, или 80,15 %, участников голосования. Противоположных ответов насчитали 1137, или 17,42 %.

Несомненно, последняя неделя стала непростой и напряжённой для 195 членов участковых избиркомов в Шумерле, 165 – в Шумерлинском районе, для 11 членов городской ТИК и 9 – районной ТИК. Им приходилось обеспечивать не только сам процесс голосования, но и безопасность для здоровья своего и голосующих: часами находиться в защитных халатах, масках, носить перчатки, экраны, постоянно проводить в помещениях дезинфекцию, быть максимально аккуратными при выездном и надомном голосовании. За ходом голосования в городе и в районе следили порядка 90 наблюдателей.

С целью оперативного реагирования и проверки информации о правонарушениях на избирательных участках во время проведения голосования, контроля за подсчетом голосов и установлением итогов в каждом муниципалитете создавались ситуационные центры, в состав которых вошли члены Общественной палаты Чувашской Республики и местных Общественных советов. Как сообщили газете председатель Общественного совета Шумерли В.М. Садырга и в городской ТИК, наблюдатели работали на всех участках, выходили с мобильными группами, никаких жалоб и заявлений не поступало. Аналогично заявили и в районной ТИК.

Центризбирком России планирует огласить окончательные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на заседании сегодня, 3 июля.

Наталья Игнатьева.