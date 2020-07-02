Шумерля вошла в тройку лидеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

29 июня под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Ивана Моторина прошло заседание конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, ответственных за номинации, презентовали, отмеченные соответствующими подкомиссиями, конкурсные заявки муниципальных образований.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» город Шумерля вошёл в тройку лидеров и занял 3 призовое место.

Конкурсные документы были подготовлены отделом культуры администрации города Шумерля при взаимодействии с учреждениями культуры, а также религиозными объединениями.

Напомним, что одним из основных направлений деятельности администрации города Шумерля является сохранение межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие идеологии терроризма, проведение системного мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

В городе накоплен многолетний опыт работы совещательных органов с участием общественных и религиозных объединений. Накопленная практика может быть использована и в других муниципальных образованиях Чувашской Республики.

Задача гармонизации этноконфессиональных отношений никогда не исключалась администрацией города Шумерля из числа приоритетных. При администрации действуют Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, Совет по делам национальностей. На заседаниях Советов ежеквартально рассматриваются вопросы деятельности конфессий, соблюдения ими требований федеральных законов, взаимодействия учреждений культуры и образования с религиозными объединениями, проведения общегородских мероприятий и акций культурно-просветительского характера. Советы являются координирующими органами, обеспечивающими проведение единой государственной политики в области межнационального и межконфессионального согласия на территории города.

По итогам конкурса муниципальные образования, занявшие призовые места, награждаются дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики и поощряются путем предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год на поощрение победителей по номинациям конкурса предусмотрено 3120,0 тыс. руб.

Конкурсная заявка города Шумерля будет направлена для участия в федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Источник: gshum.cap.ru.