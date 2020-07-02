Шумерлинцы высказали свое мнение по распределению средств, выделенных городу в рамках празднования 100-летия автономии Чувашии

В ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России шумерлинцы выбирали вариант благоустройства территории города либо предлагали свой, на который планируется направить выделенные муниципалитету средства в рамках празднования 100-летия автономии Чувашии.

Напомним, что Шумерле выделены средства в размере 4,5 млн. рублей на мероприятия по благоустройству и развитию территории муниципалитета.

В опросном листе горожанам были предложены следующие проекты по благоустройству: установка светофорных объектов, спил аварийных деревьев, снос ветхих домов, приобретение сценической установки. Все эти предложения были поддержаны горожанами.

Наряду с этим, шумерлинцы обозначили и другие направления, куда, по их мнению, необходимо направить средства. Наибольшее количество высказываний касалось ремонта и строительства дорог и тротуаров, организации освещения по улицам частного сектора, благоустройства территории Статуевского пруда.

Источник: gshum.cap.ru.