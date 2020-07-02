Функции строительства медучреждений возьмет на себя служба единого заказчика

Курировать организацию будет Минстрой республики. Служба единого заказчика, будучи подведомственным учреждением ведомства, возьмет на себя функции по проектированию, сопровождению и организации строительного процесса, а также ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев уже ставил задачу по централизации всех этих процессов на одной площадке. Он поручил проработать вопрос, чтобы избавить профильные ведомства – Минздрав, Минобразования и т.д. – от несвойственных им функций в сфере управления строительством.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев, основные вопросы по расширению деятельности службы единого заказчика урегулированы с Минфином республики. На следующей неделе должно состояться совещание, на котором будет обсуждаться кадровый состав и финансовое обеспечение данной службы.