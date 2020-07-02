Стимулирующие выплаты медикам и соцработникам продлены ещё на два месяца

Стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, в Чувашии перечисляются без задержек и будут продлены еще на два месяца. Об этом журналистам на брифинге 2 июля сообщили курирующие министерства – Минтруд и Минздрав Чувашии.

Заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Ирина Левицкая рассказала, что дополнительная материальная поддержка распространяется на всех медиков региона, имеющих так или иначе контакт с COVID-19. Среди них также специалисты поликлинической службы, так называемое «первичное звено».

«Участковые терапевты, которые контактируют именно с больными и теми, у кого заболевание подозревается. Они выезжают на дом и берут мазки на коронавирус, ведут амбулаторное лечение пациентов с подтверждённой инфекцией», – привела пример Ирина Левицкая.

Замминистра здравоохранения Чувашии также отметила, что за минувшие четыре месяца республиканским медикам выплачено 365 млн рублей. При этом «президентские» выплаты продлены еще на два месяц – июль и август.

Аналогичные стимулирующие выплаты в Чувашии получают и социальные работники. Напомним, что с 20 апреля по настоящее время в режиме изоляции находится 31 организация соцобслуживания, подведомственная Минтруду Чувашии. Сотрудники стационаров и организаций социального обслуживания работают посменно. Каждая смена составляет не менее двух недель, в течение которых работники находятся вместе с теми, за кем они ухаживают и присматривают. По итогам 5 прошедших смен произведено 1760 выплат стимулирующего характера на общую сумму 54,9 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с решением Президента страны, дополнительная материальная поддержка соцработников продлевается еще на два месяца – до 15 сентября 2020 года.

На брифинге было отмечено, стимулирующие выплаты как для медицинских, так и для социальных работников не облагаются налогом и будут учитываться при расчете отпускных.

Также журналистам напомнили о социальных выплатах слабозащищенным категориям граждан. В период пандемии дополнительная материальная поддержка оказывается безработным гражданам и семьям с детьми. Выплаты идут на детей от 3 до 7 лет и на детей от рождения до 3 лет. Больничные листы оплачиваются не ниже МРОТ – 12 130 рублей, а все ранее имевшиеся социальные пособия и льготы до 1 октября 2020 года продлеваются автоматически.

Чувашинформ.рф