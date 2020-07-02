Онлайн-акция «Моя семья в объективе»

Межпоселенческая библиотека Шумерлинского района объявляет онлайн-акцию «Моя семья в объективе» в рамках проведения Дня семьи, любви и верности. Которая пройдет с 01 июля по 08 июля.

Цель акции:

— повышение престижа семейного образа жизни, укрепления роли семьи в сохранении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших семейных традиций, раскрытия творческого потенциала семьи;

— пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей;

— распространение новых форм семейного досуга и организации свободного времени;

— укрепление взаимоотношений ребенка с родителями, со школой;

— сохранение преемственности семейных традиций.

Номинации: «Моя семья в объективе», «Моя семья выбирает здоровый образ жизни», «Лето с дедулей и бабулей». Фотографии можно выставлять в соцсетях под хештегом #7Я #МежпоселенческаяБиблиотекаШумерлинскогоРайона. Используйте символику праздника. Проинформировать организатора об участии в Акции, путём отправки на электронный адрес библиотеки shumrazbs@mail.ru:

Всем участникам в электронном виде вышлем сертификаты.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского района»