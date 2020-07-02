Новые медучреждения будут построены в Чувашии в 2020 году

Строительство 13 новых медучреждений и реконструкция еще ряда больниц, ФАПов реализуется в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 2 июля после открытия поликлиники №3 ГБК №1 в новоюжном районе города Чебоксары.

Он отметил, что на строительство будет направлено 151,9 млн рублей. «Это строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, проектирование одной и строительство трех котельных в районных центрах — филиалах Больницы скорой медицинской помощи и Республиканского противотуберкулезного диспансера. Ну и проектирование двух крупных больниц: пристрой к главному лечебному корпусу Республиканской клинической больницы под Сосудистый центр и пристрой к Перинатальному центру ГКБ № 1. Также запланировано строительство здания судебно-медицинской экспертизы в поселке Вурнары», — перечислил новые объекты здравоохранения Владимир Степанов.

Развитие здравоохранения в Чувашской республике предполагает не только строительство новых, но и капитальный ремонт работающих медицинских учреждений. На эти цели в 2020 году в республиканском бюджете предусмотрено 722, 4 млн рублей. Деньги пойдут на реконструкцию поликлиник, ремонт стационарных корпусов больниц, благоустройство территории, ремонт зданий судмедэкспертизы и др.

Чувашинформ.рф