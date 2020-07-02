В Шумерле участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняло более 60,5% избирателей

1 июля в стране завершилось недельное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В Шумерле в этот день работал 21 избирательный участок. Численность избирателей составила 24035 человек. За ходом голосования следили 46 наблюдателей.

На оперативной планерке 2 июля глава администрации города Валерий Шигашев отметил, что выборы прошли организованно, активность избирателей была достаточно высокая. Явка составила 60,52%. За поправки в Конституцию высказались 72,7% избирателей. Жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало.

Глава поблагодарил коллег за ответственное отношение к подготовке и проведению голосования. Отдельные слова благодарности были адресованы членам избирательных комиссий, сотрудникам органов внутренних дел за охрану общественного порядка, и, конечно, всем жителям города, кто пришел на избирательный участок и сделал свой осознанный выбор.

Источник: gshum.cap.ru.