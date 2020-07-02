В Чувашии планируют воздержаться от летнего отдыха детей в лагерях

В Чувашии в этом году рекомендовано не открывать детские лагеря для летнего отдыха. Однако, окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии в пятницу, 3 июля.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева сегодня, 1 июля, состоялась контрольная поездка для оценки готовности детских лагерей стартовать с летней оздоровительной кампанией – 2020. Напомним, на предыдущем заседании оперштаба руководитель региона заключил, что решение по этому вопросу необходимо принимать исходя из текущей ситуации.

В состав контрольной группы вошли вице-премьер чувашского правительства Алла Салаева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике Надежда Луговская, а также региональные министры спорта и образования, представители прокуратуры региона и администрации города Чебоксары.

По итогам посещения двух детских лагерей «Росинка» и «Волна» Алла Салаева отметила, что к пятничному совещанию оперштаба выработана единая позиция воздержаться от летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях республики в течение этого сезона. Несмотря на то, республиканское правительство заблаговременно подготовилось к варианту с открытием лагерей, все же безопасность детей первична.

«С точки зрения Роспотребнадзора разрешение об открытии лагерей будет только на третьем этапе. Мы сегодня с вами находимся на первом. На следующей неделе мы будем смотреть на коэффициенты, по которым мы определяем переход на второй этап. После второго этапа нам еще всем предстоит огромная работа, чтобы дойти до того третьего, где сможем смело сказать себе: наши дети будут в безопасности, если они приедут в лагерь», – высказалась вице-премьер.

Руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Надежда Луговская рассказала журналистам, что эпидемическая ситуация в Чувашской республике стабильная, но напряженная, так как заболеваемость все еще на высоком уровне. В текущих условиях ведомство не рекомендует начинать летнюю кампанию в детских учреждениях отдыха и оздоровления.

«Открытие всех оздоровительных учреждений предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Пока республика медленно движется ко второму этапу. Поэтому в настоящее время не рекомендовано открытие летних оздоровительных учреждений», – сказала она.

Также было отмечено, что в настоящее время в регионах-соседях сохраняется аналогичная ситуация с открытием летних смен в детских лагерях.

Источник: чувашинформ.рф.