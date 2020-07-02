Александр Цветков, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики:

«Я считаю, что голосование в Чувашской Республике прошло максимально прозрачно, открыто, демократично. То есть были созданы все условия для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать и сделать это без риска для своего здоровья. Отлично, самоотверженно поработали все участковые избирательные комиссии. Отдельные слова благодарности — сотрудникам полиции, которые в течение недели следили за порядком на избирательных участках. Большое спасибо наблюдателям. Всего было заявлено порядка 7,5 тысяч наблюдателей. Ежедневно на избирательных участках дежурили по 4 – 5 тысяч наблюдателей, 1 июля — более 7 тысяч. Они оказывали реальную помощь. Особенно при проведении различных выездных форм голосования».
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