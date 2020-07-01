Учитель из Чувашии удостоен высокой государственной награды

30 июня стало известно о присвоении учителю Красночетайской средней общеобразовательной школы Эдуарду Романову почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписан Президентом страны Владимиром Путиным.Врио Главы Чуваши Олег Николаев лично поздравил педагога с присвоением почетного звания по телефону. Руководитель региона искренне порадовался за успехи своего земляка, удостоенного высокой госнаграды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.«Говорю огромное спасибо за ту огромную работу, которую Вы делаете – воспитываете детей, отдаете этому процессу всего себя. Наверное, уже не одно поколение обучено Вами. И эта работа отмечена сегодня таким решением», — сказал Олег Николаев.Он также добавил, что важно продолжать свою работу и передавать свой опыт молодым учителям. Важность института наставничества в своих выступлениях отмечает Президент России, поскольку именно такой подход дает возможность как реализовывать накопленный опыт, так и вовлекать молодых энергичных специалистов в образовательный процесс подрастающего поколения.Эдуард Романов поблагодарил руководителя региона за добрые слова. «Я сделаю все, что от меня зависит. В принципе до сих пор стараюсь делать», — ответил он и с гордостью перечислил своих самых талантливых учеников.