Голосование по поправкам к Конституции России вошло в финальную стадию

Сегодня до 20.00 часов у шумерлинцев есть последняя возможность выразить своё мнение по предложенному пакету изменений в Основной закон нашей страны. Как сообщили газете в Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, на 20.00 часов 30 июня проголосовали 11311 избирателей из 24046 внесённых в списки. В период с 25 по 30 июня бюллетени каждый день из переносных ящиков перекладывались в сейф-пакеты, считалось только количество. Сколько голосов «за» и «против», будет подсчитано после закрытия всех избирательных участков в Шумерле. Несомненно, последняя неделя стала непростой и напряжённой для 195 членов участковых избиркомов, 11 членов городской ТИК и сотрудников полиции, которые ежедневно работали и продолжают работать на участках. За ходом голосования в городе следят 42 наблюдателя.
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