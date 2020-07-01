В Чувашской Республике открылись 1162 избирательных участка

Сегодня, 1 июля 2020 года, с 8.00 часов утра в Чувашской Республике для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации работают 1162 избирательных участка.

По состоянию на 20.00 час. 30 июня 2020 года в Чувашской Республике проголосовало 491148 граждан – участников голосования, что составляет 53,62 % от числа включенных в список участников голосования.

Избирательные участки будут открыты для голосования до 20.00 часов.