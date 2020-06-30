Подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика»

29 июня прошло заседание конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Представители органов исполнительной власти Чувашской Республики презентовали конкурсные заявки муниципальных образований.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» в число лучших по I категории наряду с Алатырем и

Мариинским Посадом вошла Шумерля (3 место).

По итогам конкурса муниципальные образования, занявшие призовые места, награждаются дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики и поощряются путем предоставления межбюджетных трансфертов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. На 2020 год на поощрение победителей по номинациям конкурса предусмотрено 3,1 млн руб.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.