Документы на выборы главы Чувашии сдали пятый и шестой претенденты

29 июня Центральная избирательная комиссия приняла документы у пятого претендента на пост главы Чувашии. На выборы самовыдвиженцем пошел адвокат Николай Коклейкин. Ему 61 год.

Коклейкин — фигура довольно известная в Чувашии: он был членом республиканского Центризбиркома с правом решающего голоса в прошлом созыве. Примечательно, что тогда в ЦИК его делегировала КПРФ. Однако Коклейкин в мини-интервью после подачи документов заявил, что сейчас его с коммунистами ничего не связывает. Более того, он не намерен искать поддержку у партий, поскольку считает, что они «марионеточные и ничего не решают в политической системе».

О своей программе кандидат что-либо рассказывать отказался, посоветовав: «Читайте Декларацию от 24 октября 1990 года». Коклейкин пообещал, что будет вести кампанию активно, и рассказал, что намерен принимать участие в дебатах кандидатов, если дойдет до них.

Как известно, чувашские коммунисты на прошлой неделе согласовали для выдвижения на выборы главы республики от КПРФ кандидатуру Александра Андреева. Возможно, несогласие с этой кандидатурой и побудило Коклейкина пойти на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, что выборы назначены на 13 сентября. Первым документы в качестве самовыдвиженца подал действующий руководитель региона Олег Николаев. Затем на выборы заявился неработающий Юрий Шакеев (тоже самовыдвижение). «Патриоты России» выдвинули на выборы Сергея Матвеева, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — Николая Степанова.

Буквально несколькими минутами позже в ЦИК пришел 46-летний Андрей Ильдеменов — предприниматель из Подмосковья, 25 лет назад покинувший Чувашию, но сейчас решивший вернуться. Ильдеменов занимается частной образовательной и консалтинговой деятельностью. Он тоже намерен идти на выборы самовыдвиженцем.

Ильдеменов заявил, что его программа — это развитие Чувашии с помощью тех знаний и связей, что он наработал в бизнесе. Он, как и остальные претенденты, готов участвовать в предвыборных дебатах. С первых двух попыток Ильдеменову не удалось сдать документы, поскольку он предоставил в ЦИК не полный пакет. Рабочая группа приняла его документы лишь с третьей попытки.

Источник: чувашинформ.рф.