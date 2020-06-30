В Шумерле продолжается предварительное голосование по внесению поправок в Конституцию

В Шумерле, как и по всей России, продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность людей было принято решение о том, что избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля.

Все эти дни голосование проходит с восьми утра до восьми вечера при максимальных мерах предосторожности с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. На всех участках действуют меры эпидемиологической безопасности, избирательные комиссии обеспечены запасом масок и перчаток. Они следят за соблюдением дистанции, а также, в случае необходимости, ограничивают количество избирателей в помещениях.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности.

На каждом избирательном участке наблюдатели следят за процессом, общественную безопасность обеспечивают сотрудники полиции.

«Для меня принципиально прийти на свой избирательный участок, я всегда участвую в голосовании, — говорит одна из голосующих. — Я убеждена — граждане России должны участвовать в жизни своей страны, сделать выбор, отдать свой голос».

Поскольку процедура растянута по времени, то никаких очередей на избирательных участках все эти дни не наблюдается, нормы социального дистанцирования соблюдены.

Каждый вечер на каждом участке — одна и та же процедура: бюллетени, собранные за весь день, выкладывают в специальный сейф-пакет. А потом еще и запирают под замок.

Сегодня, 30 июня, последний день предварительного голосования. Вечером проголосовать еще можно будет в своем дворе, где организованы выездные избирательные участки. А завтра, 1 июля, состоится основной день всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию. В Шумерле в этот день в 8.00 часов откроются все избирательные участки, а их в городе 21.

О том, что это крайне важный день, говорят голосующие: «Мы живем в этой стране. Нам выбирать, по какой Конституции нам жить. Каждый человек, живущий в России, обязан это сделать».

Источник: gshum.cap.ru.