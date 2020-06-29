Цифровой сервис поможет найти свой избирательный участок

Цифровой сервис Центральной избирательной комиссии Российской Федерации позволяет оперативно найти свой избирательный участок. Для этого достаточно ввести в строку поиска адрес регистрации.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. В Чувашии за первые четыре дня проголосовали 40% избирателей. По информации республиканского ЦИКа на территории региона открыты 1 162 избирательных участка. В связи с выездным форматом голосования с 25 по 30 июня они работают по индивидуальному графику, уточнить который можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-00-20.

Также произошли изменения по помещениям для голосования в Московском районе города Чебоксары. Актуальный список избирательных участков опубликован на официальном сайте ЦИКа Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.