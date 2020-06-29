О проведении встреч муниципальных депутатов с кандидатами на должность Главы Чувашской Республики

Совет муниципальных образований Чувашской Республики доводит до сведения кандидатов, выдвинувшихся на выборы Главы Чувашской Республики, что представить свою программу и заручиться поддержкой муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра можно в каждом районе республики.

В Шумерле и Шумерлинском районе коммуникационной площадкой для этих целей станет Центр детского творчества (г.Шумерля, ул. Ленина, д.17). Мероприятие запланировано на 4 июля, начало в 10.00 час.