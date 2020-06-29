Олег Николаев: «В течение двух недель субсидии на содержание коров должны получить все заявители»

В Чувашии продолжается работа по выплате гражданам субсидий на содержание коров. Механизм поддержки личных подсобных хозяйств стал реализацией ранее озвученной инициативы врио Главы Чувашии Олега Николаева.

29 июня на еженедельном правительственном совещании вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил, что с 25 июня денежные средства уже выплачены 1500 обратившимся с заявлением гражданам республики. В течение сегодняшнего дня субсидии будут перечислены еще 2300 гражданам.

Олег Николаев поручил довести деньги до получателей в кратчайшие сроки, в течение двух недель.

Напомним, что субсидии собственникам на содержание коров назначаются в установленном размере на каждую дойную корову. Если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую. Выплаты производятся в ежедневном режиме по мере поступления заявлений от собственников.

Для получения субсидии необходимо подать заявление установленной формы в администрацию поселения.

Источник: чувашинформ.рф.