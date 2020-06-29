Молодежь Чувашии поддерживает Олега Николаева

27 июня, в День молодежи врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с лидерами волонтерских отрядов, работающих в республике. Неформальная беседа прошла в Центре молодежных инициатив.

Руководитель региона поздравил собравшихся с праздником. «День молодежи в этом году совпал с началом выхода Чувашии из коронавирусных ограничений. В этот день было бы неправильно общаться с вами заочно, по конференц-связи, как мы не раз делали раньше. Поэтому решили встретиться лично», — сказал Олег Николаев.

Он подчеркнул, что в этом году День молодежи России попал на середину процесса голосования за поправки в Конституцию. «Я уже проголосовал за них. В поправках содержатся очень важные для нашей страны вещи: укрепляются основы государственности, семейные ценности. Отдельно упоминается поддержка гражданского общества и волонтерской деятельности, что должно быть особенно приятно вам. Очень важны статьи, касающиеся развития национальных языков и культур. Все вы знаете, что чувашский язык, чувашская культура играют важнейшую роль в нашем современном быту, мы — национальная республика в полном смысле этого слова. Уверен, вы тоже не останетесь в стороне от голосования», — сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии обозначил ориентиры для молодых людей. Он уверен, что сейчас открывается масса новых возможностей, и все зависит только от молодежи, от ее целеустремленности, настойчивости, готовности добиваться своих целей и компетентности.

«Власть готова участвовать в ваших начинаниях, поддержать все полезные и перспективные инициативы. Мы намерены создать для всех активных молодых людей единую площадку, где они могли бы обмениваться идеями, искать единомышленников, реально воплощать в жизнь то, что вам важно и интересно», — отметил Олег Николаев.

Комиссар регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Олеся Илларионова поблагодарила за то, что в Чувашии по инициативе врио Главы республики появились знаки отличия для волонтеров и добровольцев.

Председатель регионального отделения «Православных добровольцев» Илья Тумаков предложил учредить по примеру некоторых других регионов республиканский знак почетного донора: среди участников встречи оказалось несколько человек, которые активно участвуют в этом движении. Олег Николаев заметил, что считает донорство важнейшим проявлением активизма, а инициативу — правильной.

Отвечая на вопрос о том, каковы сегодня приоритеты в молодежной политике региона, Олег Николаев отметил, что определять молодежную политику без учета интересов молодых людей, по его мнению, нет смысла.

«Каждый должен искать и находить себя там, где ему интересно, где он чувствует себя востребованным. И власть будет всячески поддерживать молодежь», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

Представители сразу нескольких волонтерских организаций предложили Олегу Николаеву помощь в его предвыборной кампании на пост Главы республики. В частности, активисты готовы присоединиться к сбору подписей избирателей в его поддержку. Олег Николаев поблагодарил молодых людей за эту инициативу.

Источник: чувашинформ.рф.