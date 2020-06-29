Компьютерный томограф в районной больнице Алатыря установят в следующем году, но готовиться начнут – в этом

Об этом сегодня говорилось на личном приеме граждан, который по поручению главы государства провел Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров. Он побеседовал с жительницей города Алатырь Галиной Ефремовой по видеосвязи.

От имени жителей города она обратилась с просьбой оснастить компьютерным томографом центральную районную больницу. В настоящее время в Алатырском районе ни в одном медучреждении нет оборудования для КТ-исследований, поэтому жителей, нуждающиеся в компьютерной томографии, приходится везти в соседнюю Шумерлю.

В рассмотрении обращения принял участие врио Главы Чувашии Олег Николаев и главный федеральный инспектор по Чувашской республики Геннадий Федоров.

Руководитель региона рассказал, что установка компьютерного томографа в городе Алатырь уже запланирована на следующий год в рамках стратегии развития сферы здравоохранения в республике. Тем не менее, правительство Чувашии дополнительно проработало вопрос ускорения установки КТ. Также предварительно проработан вопрос финансирования проекта. «Таким образом, реально реализовать данную задачу мы сможем летом следующего года, с июня по август», – резюмировал врио Главы Чувашии.

Игорь Комаров поприветствовал комплексный подход республиканского правительства и отметил, что сроки реализации определены взвешенно, а также есть понимание о необходимом объеме финансирования всего проекта целиком.

По результатам личного приема заявительница осталась удовлетворена принятым решением.