Голосование продолжается

Сегодня, 29 июня, — пятый день голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 2807 г. Шумерли Регина Табункина, на сегодняшний день проголосовало 26 % избирателей данного участка.

Также члены избирательной комиссии в вечернее время продолжают выходить на дворовые территории. Участки под открытым небом удобны как для пожилых, так и для спешащих после работы на садовые участки горожан. Сегодня выездной избирательный участок работает во дворе домов 26 и 28 по улице Мира.

Те, кто не смог за это время выразить свое мнение по поправкам в Конституцию, смогут это сделать в течение последующих двух дней.

Марина Ветликова.