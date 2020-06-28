«Программа Николаева» нацелена на перелом негативных тенденций

Чувашия сегодня обладает всем необходимым набором документов стратегического планирования и программного развития. Такое мнение врио Главы региона Олега Николаева приводит «Российская газета» (https://rg.ru/2020/06/27/chto-ozhidaet-chuvashiiu-v-blizhajshie-gody), анализируя пятилетнюю Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики.

Программа разрабатывалась с участием представителей предпринимательского и экспертного сообщества Чувашии, а также Международного центра развития регионов. Координатором работы стал председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков, который несколько месяцев назад по предложению Николаева возглавил Высший экономический совет республики. Активное участие в работе принял экс-президент Чувашии, ныне первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

Документ нужен, скорее, для того, чтобы «понять причины неправильного развития и принять конкретные действия для перелома негативных тенденций», а также «выделить основные направления, за счет которых планируется привести регион к процветанию», приводит издание слова Олега Николаева.