«Дорожная карта» для экономики Чувашии

Отсутствие свободной земли, низкое качество дорожной сети, обеспечение населения качественной водой и очистка сточных вод, выбытие и старение сельского населения, слабая локализация промышленного производства, нескоординированная цифровизация – это далеко не полный перечень глобальных проблем Чувашской Республики, которые призвана решить разработанная по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева и широко обсуждаемая экспертами Комплексная программа социально-экономического развития региона. Об этом пишет «Российская газета» .

Помимо глобальных проблем, в программе выделен ряд отраслевых. Так, среди первоочередных вопросов, требующих решения в промышленности, названы проблемы сертификации (аттестации, аккредитации) важной для экономики Чувашии продукции, слабая защита внутреннего рынка, недостаточная преференциальная поддержка и другие. В качестве решения предлагается «дорожная карта», предполагающая 59 конкретных мероприятий, среди которых — снижение издержек, связанных с сертификацией продукции для российских производителей, реформирование республиканских институтов развития и другие.

Из более 300 инвестиционных проектов программы 92 являются проектами развития промышленных предприятий. Среди наиболее крупных проектов можно выделить создание производства тракторной техники малой и средней мощности на территории России в рамках СПИК 2.0 (ООО "МИГ «КТЗ»), развитие производства химической продукции ПАО «Химпром».

При этом авторы программы обращают внимание на нетипичность структуры экономики региона (валовый региональный продукт) для экономики России. Так, если доля сельского хозяйства по стране составляет 4,3 %, то в Чувашии — 8,3 %. В республике хорошо развита обрабатывающая промышленность — 27,9 % против 19 % по России. А добывающая наоборот — 0,1 % ВРП против 14,8 %.

Всего планируется реализация 309 инвестиционных проектов. Объем инвестиций по таким проектам программы в 2020—2025 гг. превысит 162,4 млрд рублей. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены по жилищному строительству — 42,4 %, промышленности – 29 %, АПК – 14 %.

Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс (включая хранение и переработку), сфера информационных технологий и туризм, а также строительная деятельности при реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры в рамках программы.

В результате освоения запланированных инвестиций предприятиями Чувашской Республики дополнительный объем реализации продукции (работ, услуг) в 2025 году составит 88 млрд рублей, а после выхода всех проектов на проектную мощность после 2028 года — более 115,7 млрд рублей.