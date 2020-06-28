В Чувашии создадут ситуационный центр

Цифровизация закреплена в Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики 2020—2025 гг. отдельным направлением. Это касается и бизнес-процессов, и сферы управления, и потребностей населения.

Как пишет «Российская газета» , планируется не только повысить доступность мобильной связи и интернета, но и значительно расширить практическое применение информационных технологий в управленческих и бизнес-процессах. Именно с целью глубокой проработки этих направлений руководством республики принято решение организовать ситуационный центр. А для повышения эффективности и ведения мониторинга процесса реализации программы в целом предлагается создать отдельный проектный офис.