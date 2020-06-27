В Чувашии может появиться ассоциация молодежных объединений

Накануне Дня молодежи врио Главы Чувашии Олег Николаев в эфире вечернего онлайн-шоу «Среди крыш» рассказал о своей студенческой жизни и поделился с ребятами планами развития молодежного движения в Чувашии. Одна из его задумок – ассоциация молодежных объединений, может стать единым пространством, к примеру, для роста молодых управленческих кадров.

Руководитель региона рассказал, что сегодня большое внимание уделяется вовлечению молодых людей в общественно-экономическую деятельность нашей республики. В скором времени в Чебоксарах открываются центр «Softskills» и региональный Ресурсный центр добровольчества. Они создадут новые возможности для развития лидерских качеств и активной гражданской позиции молодежи.

«Было бы здорово создать организацию, координирующую все молодежные движения. Это позволило бы увеличить количество интересных проектов, что было бы полезно и молодым людям, и республике», — поделился врио Главы Чувашии своими мыслями о том, как чем может заняться ассоциация молодежных объединений.

Также в Чувашии рассматривается проект грантового конкурса под эгидой Главы Чувашской Республики.

«Наша основная задача — создать условия для самореализации и закрепления молодежи в республике. Нам сегодня нужны амбициозные, целеустремленные молодые люди, которые хотят служить народу на благо нашей страны, нашего края», — подчеркнул Олег Николаев.

Для этого в Чувашии реализуются проекты под хештегами #РеспубликаНаВолге #Перле #ИзучаемРуныВместе #ВместеНаВолге, которые призваны рассказать всем россиянам о перспективном городе на Волге, показать единство и сплоченность чувашского народа, многогранность и красоту чувашской культуры и традиций.