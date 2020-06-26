С заседания Собрания депутатов города Шумерля

В ходе состоявшегося внеочередного заседания Собрания депутатов города Шумерля, участие в котором приняли глава администрации Валерий Шигашев, Шумерлинский межрайонный прокурор Евгений Серебряков, был рассмотрен вопрос о назначении выборов в органы местного самоуправления города Шумерля, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

В разделе «разное» обсужден ряд вопросов, касающийся жизнедеятельности города.

В частности, председатель Контрольно-счетной палаты города представила информацию о работе, проделанной администрацией по освоению средств, выделенных из республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Как отмечалось ранее, ввиду большого объема заявленных работ, своего рода первого опыта администрации в таком деле, возникло отставание в части подготовки проектной документации и получении соответствующей экспертизы, поэтому не удалось в обозначенные сроки подготовить всю необходимую базу и заключить контракты. Вследствие этого, в текущем году будет благоустроено намного меньшее количество от запланированных изначально дворов. Благо, данная программа продлена на три года, что будет способствовать плановому выполнению работ. Имеющиеся проекты будут окончательно доработаны, пройдут соответствующие согласования и заключения в течение следующих годов, и до 2023 года будут благоустроены.

Сегодня ведутся работы во дворах домов 3, 4, 10 поселка Лесной; а также 6/1, 6/2 по улице Урицкого и д.40 по ул. Ленина. Определены подрядчики на благоустройство трех дворовых территорий: ул. Коммунальная, д. 21, 23, 19; ул. Сурская, д. 43, 43 корп. 1; ул. Интернациональная, д. 10, ул. Жукова, д. 12.

Следующим вопросом заслушана информация об итогах отопительного сезона 2019 – 2020 гг. и задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг.

Как было отмечено, с 6 мая текущего года постановлением администрации города Шумерля завершен отопительный период 2019/2020 гг., который прошел без существенных аварийных ситуаций, но с долгами за потребленные энергоресурсы. В настоящее время разработан и утвержден план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 2020/2021 гг.

Вообще вопрос развития системы теплоснабжения города находится на контроле руководства и правительства республики. Профильными министерствами, Чувашгазом совместно с администрацией города ведется разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на строительство блочно-модульных котельных с тепловыми сетями и сетями ГВС. После этого планируется обратиться в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения средств на модернизацию.

Источник: gshum.cap.ru.