Проголосовать по поправкам в Конституцию можно прямо во дворе



Сегодня, 26 июня, — второй день голосования по поправкам в Конституцию. Впервые в истории выборной кампании проголосовать можно рядом со своим домом.

Редакция газеты «Вперед» посетила передвижной УИК № 2809 г. Шумерли. По данным его членов, на участке под открытым небом во дворах домов № 13 и № 15 по ул. Ленина возможностью проголосовать только за первые два часа работы передвижного участка воспользовались примерно 10 % от общего числа избирателей, проживающих на этой территории.

Для удобства избирателей передвижные участки работают в вечернее время. Члены комиссии применяют все средства предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: каждый из них оснащен индивидуальным защитным пластиковым экраном для лица, перчатками; участникам голосования выдаются комплект средств индивидуальной защиты и индивидуальные ручки, предоставляется возможность продезинфицировать руки.

Напоминаем, на общероссийское голосование вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Предварительное голосование продлится до 30 июня. Итоги будут подведены в единый день голосования — 1 июля.

Ольга Дмитриева