На выборы главы Чувашии выдвинулся кандидат от «Партии пенсионеров»

Сегодня, 26 июня документы на выборы Главы Чувашской Республики подал Николай Степанов. Он выдвинулся от «Партии пенсионеров». Центральная избирательная комиссия приняла документы после того, как они прошли первичную проверку в рабочей группе ЦИК.

Николай Степанов возглавляет региональное отделение «Партии пенсионеров». Он довольно известен в Чувашии: в свое время возглавлял ГАИ республики, был заместителем регионального министра внутренних дел, а после выхода на пенсию продолжил работать в сфере ЖКХ.

После подачи документов кандидат рассказал о том, что он с единомышленниками продолжает работать над программой. Он назвал цель своего участия в выборах — обозначить нерешенные проблемы представителей старшего поколения. По мнению Степанова, проблемы нужно решать и на уровне республики, и на уровне Госдумы, и на уровне Президента России.

Среди ключевых задач он назвал патриотическое воспитание молодежи, которым, по его мнению, сейчас никто не занимается. Впрочем, кандидат уточнил: этот пункт есть в поправках к Конституции, и выразил надежду, что после их утверждения ситуация изменится к лучшему.

Также Степанов намерен привлечь внимание властей к профессиональному уровню, управленческому и организаторскому опыту старшего поколения. «Что греха таить: все, что сейчас работает, было создано людьми старшего поколения. А многие смотрят на этих людей как на отработанный материал. Мы считаем, что старшее поколение — это серьезный резерв власти. Молодые руководители должны работать с опорой на их опыт и знания», — заявил кандидат.

Третьей важной проблемой Степанов назвал трудовую миграцию. «Надо сделать так, чтобы люди из республики не уезжали на заработки, чтобы они могли работать и получать достойный доход здесь. Многие мужчины уезжают на заработки и оставляют на это время семьи. Отсюда — неполадки у многих дома. Ситуацию надо менять».

Степанов подчеркнул, что обязательно будет участвовать в дебатах. «Каждый кандидат должен показать, что он предлагает населению. Исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев сказал, что он обязательно будет участвовать в дебатах. Думаю, и другие кандидаты не упустят свой шанс. Это хороший момент, чтобы показать, что готов делать для людей каждый из кандидатов».

Николай Степанов стал четвертым выдвинутым кандидатом на выборах главы республики. Первым документы в ЦИК подал действующий руководитель региона Олег Николаев. Затем эту же процедуру прошел временно неработающий Юрий Шакеев, впрочем, он принес в ЦИК не полный пакет, который требуется по законодательству. Оба они идут на выборы самовыдвиженцами. Третьим претендентом стал действующий депутат Чебоксарского районного собрания депутатов Сергей Матвеев, которого выдвинули «Патриоты России».

Теперь всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр — получить одобрение примерно от 270 депутатов с обоих уровней местного самоуправления. Кроме того, каждому из самовыдвиженцев придется собрать в свою поддержку около 5000 подписей избирателей.

Источник: чувашинформ.рф.