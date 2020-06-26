Мы дарим творчество детям

Сфера дополнительного образования стала для Юлии Жданович стартовой и, конечно, родной. Вот уже 14 лет она занимается с ребятами по программам самых разных направлений — от барабанного боя до журналистики и кинематографии. Воплощением всех идей Юлии стал благотворительный фонд «Творчество детям». Создание фонда позволяет самостоятельно принимать решения и реализовывать только те проекты, которые нравятся. А по факту, как показывает практика, они нравятся и другим.

Сегодня Юлия Жданович рассказывает читателям об интересных проектах: