Мы дарим творчество детям

Сфера дополнительного образования стала для Юлии Жданович стартовой и, конечно, родной. Вот уже 14 лет она занимается с ребятами по программам самых разных направлений — от барабанного боя до журналистики и кинематографии. Воплощением всех идей Юлии стал благотворительный фонд «Творчество детям». Создание фонда позволяет самостоятельно принимать решения и реализовывать только те проекты, которые нравятся. А по факту, как показывает практика, они нравятся и другим.
Сегодня Юлия Жданович рассказывает читателям об интересных проектах:
- Первую поддержку от Фонда президентских грантов мы получили в 2018 году на реализацию проекта «Мультмастерская Деда Мороза». На средства гранта были приобретены компьютер, профессиональный фотоаппарат и световое оборудование для ведения фото- и видеосъёмки. У меня появилась отличная возможность — учить ребят волшебной мультипликации. В ходе реализации первого проекта благотворительный фонд «Творчество детям» начал своё сотрудничество с телеканалом «Новая реальность». Мы проводили занятия по мультипликации с учениками школ города и ребятами, посещающими отделение помощи семье и детям Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения, а мультфильмы, созданные ребятами, транслировались на местном телеканале.
Следующий наш проект «Образовательная телевизионная программа «Пятиминутка» выиграл в конкурсе президентских грантов 2019 года. Мы пополнили банк профессионального телевизионного оборудования и, самое главное, в рамках проекта более 60 детей в течение 2019—2020 учебного года прошли обучение по журналистике и кинематографии. Нашу работу отметил телеканал «Новая реальность» и с января 2020 года юные журналисты студии «Прожектор» благотворительного фонда «Творчество детям» работают бок о бок с профессионалами.
Вообще, сфера дополнительного образования — это та среда, где дети занимаются с огромным удовольствием, здесь они могут реализовать все свои мечты, все свои желания и, конечно, студия детского телевидения «Прожектор» — одна из многих студий и секций, которые так популярны в Шумерле. Мне кажется, что причина тому — моё желание всегда искать новые творческие решения, новые подходы в дополнительном образовании и никогда не стоять на месте. Одним из моих очередных творческих экспериментов стал проект «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish». Этот проект является одновременно и образовательным, и развлекательным. На занятиях образовательной программы «МультEnglish» дети будут изучать английский язык через создание мультипликации. И я очень рада сообщить, что проект стал победителем второго конкурса президентских грантов 2020 года.
На реализацию проекта из Фонда президентских грантов будет выделено 376,8 тысячи рублей, которые пойдут на приобретение оборудования и оплату работы педагогов, поэтому для детей все занятия будут абсолютно бесплатными. Записаться на программу, которая стартует с 6 сентября 2020 года, можно через группы благотворительного фонда «Творчество детям» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также по телефону 8(905)346-81-51. Ждём всех ребят, желающих заниматься мультипликацией на английском языке.
Очень хочу, чтобы наш фонд стал стартовой площадкой для реализации самых смелых фантазий детей и, конечно, полностью оправдал своё имя — дарил творчество детям!
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