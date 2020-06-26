Комментарии жителей Шумерли, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Валентина Осипова, учитель начальных классов школы № 2:

— В первый же день досрочного голосования я решила принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию на своем избирательном участке № 2809, расположенном в Центре детского творчества. Могу сказать, что члены избирательной комиссии в этом году с дополнительными функциями по обеспечению безопасности голосующих справляются успешно. При входе в избирательный участок меня встретил дежурный участковый. Далее мне измерили температуру тела, руки обработали антисептиком. Несмотря на то, что я уже была в маске, выдали приготовленный для голосующих пакет со средствами индивидуальной защиты: маску, перчатки и индивидуальную ручку. На расстоянии я показала свой паспорт. Получив бюллетень, прошла в кабинку для голосования.

Считаю введение досрочного голосования в условиях пандемии обоснованным, так как это предотвращает скопление большого количества людей. На момент моего голосования на избирательном участке больше голосующих не было.