Детские лагеря в Чувашии возможно заработают с 15 июля

По предложению Минобразования Чувашии старт детской летней оздоровительной кампании в республике наметили на 15 июля, но с приставкой «возможно». Притом уже завтра, 27 июня, должна начаться заявочная кампания по бронированию путевок в детские лагеря.

«Прием заявок будет вестись в следующие даты: 27 и 28 июня, 4 и 5 июля. В рамках этих мероприятий проанализируем желание и потребность родителей и детей пройти летнюю оздоровительную кампанию», — сообщил сегодня министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Чувашской Республике.

Отметим, что Чувашия пока находится на первом этапе снятия ограничений. В то время как по рекомендациям Роспотребнадзора детские лагеря могут открыться не ранее третьего этапа.

«Готовность лагерей находится в достаточно высокой степени, но мы не можем на сегодняшний день с точностью до даты сказать, когда подойдем к показателям по третьему этапу», — заметил врио Главы Чувашии Олег Николаев и заключил, что окончательное решение исходя из текущей ситуации будет принято на следующем заседании оперативного штаба.

Напомним, что ранее руководитель региона совершил рабочую поездку по летним оздоровительным лагерям республики.

Источник: чувашинформ.рф.